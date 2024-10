Puntomagazine.it - Quali benefici dei cosmetici a base di centella asiatica?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Idistanno guadagnando popolarità nel mondo della bellezza e della cura della pelle, grazie alle loro molteplici proprietà benefiche. Derivata da una pianta originaria dell’Asia, la, nota anche come “erba della tigre”, è stata utilizzata per secoli nella medicina tradizionale per trattare vari disturbi della pelle, promuovere la guarigione delle ferite e migliorare la circolazione. Oggi, grazie alle moderne ricerche, questa pianta è diventata un ingrediente chiave in molte formulazioni cosmetiche, apprezzata per la sua capacità di nutrire e proteggere la pelle, stimolando al contempo la produzione di collagene. Cos’è la? Laè una pianta perenne tipica delle zone tropicali e subtropicali dell’Asia, in particolare India, Cina e Indonesia.