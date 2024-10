Prince of Persia: The Lost Crown, vendite basse, sequel cancellato e team smantellato, per un report (Di martedì 22 ottobre 2024) Prince of Persia: The Lost Crown è stato un gioco apprezzato dalla critica ma che purtroppo non è riuscito a realizzare grandi vendite. E proprio per questo motivo, stando al report di “Gautoz” in quel Ubisoft hanno deciso di smantellare il team di sviluppo del gioco, Ubisoft Montpellier, bloccando inoltre contestualmente lo sviluppo del sequel. Il giornalista francese ha precisato che queste informazioni gli sono state condivise da alcuni sviluppatori che hanno lavorato direttamente al gioco, ponendosi di conseguenza come delle fonti decisamente affidabili. Fatta questa precisazione, Gautoz ha condiviso le seguenti dichiarazioni: “Internamente, il destino del gioco era già stato deciso poche settimane dopo la pubblicazione, difatti era chiaro in primavera che dopo aver pubblicato alcuni DLC ed elementi cosmetici sarebbe stata la fine. Game-experience.it - Prince of Persia: The Lost Crown, vendite basse, sequel cancellato e team smantellato, per un report Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 22 ottobre 2024)of: Theè stato un gioco apprezzato dalla critica ma che purtroppo non è riuscito a realizzare grandi. E proprio per questo motivo, stando aldi “Gautoz” in quel Ubisoft hanno deciso di smantellare ildi sviluppo del gioco, Ubisoft Montpellier, bloccando inoltre contestualmente lo sviluppo del. Il giornalista francese ha precisato che queste informazioni gli sono state condivise da alcuni sviluppatori che hanno lavorato direttamente al gioco, ponendosi di conseguenza come delle fonti decisamente affidabili. Fatta questa precisazione, Gautoz ha condiviso le seguenti dichiarazioni: “Internamente, il destino del gioco era già stato deciso poche settimane dopo la pubblicazione, difatti era chiaro in primavera che dopo aver pubblicato alcuni DLC ed elementi cosmetici sarebbe stata la fine.

