Pogacar manda uno strano messaggio per il 2025: "C'è negatività, non voglio farmi dei nemici"

Tadej Pogacar ha monopolizzato la scena del ciclismo mondiale, vincendo l'impossibile in un 2024 epico. Il successo e la gloria hanno portato però anche invide e dissapori. Così il fenomeno sloveno è pronto a fare un passo indietro nel 2025: "Non voglio esagerare e creare problemi a connazionali e compagni di squadra"

Primoz Roglic sul 2025 : "Farò le corse dove non ci sarà Pogacar" - Ben più aperta è la lotta al femminile, in cui figura anche Elisa Longo Borghini, che dovrà vedersela con Lotte Kopecky, Grace Brown, Evita Muzic, Kristen Faulkner, Katarzyna Niewiadoma, Pauliena Rooijakkers, Marianne Vos, Demi Vollering e Lorena Wiebes. Rispettivamente Elisa Balsamo da una parte e Mads Pedersen e Jasper Philipsen dall'altra. (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo - Pogacar e i suoi tre obiettivi : i piani per il 2025 - Roma, 3 ottobre 2024 – Quando si è il più forte di tutti, paradossalmente, le cose facili rischiano di diventare le più difficili e viceversa. Le sue prestazioni sono in continua crescita ed è giusto che, di pari passo, lieviti anche l'ingaggio, che a inizio carriera era basso: all'epoca Pogacar correva per passione, mentre oggi - conclude Carera - è legittimo che abbia le sue ricompense, come ... (Sport.quotidiano.net)