Parlamento Europeo approva prestito straordinario all'Ucraina, ma la Lega esprime riserve (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato un prestito straordinario fino a 35 miliardi di euro per sostenere l'Ucraina, in linea con gli impegni assunti durante i vertici del G7. Questo finanziamento sarà garantito dagli extraprofitti ottenuti grazie al congelamento degli asset della Banca Centrale Russa. La misura, che ha ricevuto un ampio consenso, ha visto 518 voti favorevoli, 56 contrari e 61 astenuti, evidenziando un forte supporto all'iniziativa da parte della maggioranza degli eurodeputati. La posizione della Lega Nella seduta del Parlamento, gli eurodeputati della Lega hanno scelto di astenersi dalla votazione, esprimendo in questo modo le loro riserve riguardo alle modalità con cui viene gestita la questione degli aiuti all'Ucraina.

