Ora Erdogan ringrazia Meloni per il suo impegno contro i sostenitori LGBT (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una telefonata tra Erdogan e Meloni, il presidente turco ha ringraziato la presidente del Consiglio "per la sua posizione che sostiene la nozione di famiglia e difende i valori della famiglia di fronte ai sostenitori LGBT". Fanpage.it - Ora Erdogan ringrazia Meloni per il suo impegno contro i sostenitori LGBT Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una telefonata tra, il presidente turco hato la presidente del Consiglio "per la sua posizione che sostiene la nozione di famiglia e difende i valori della famiglia di fronte ai".

