Omicidio Cristiano Molè, fermato uno dei presunti killer: l’arresto mentre si trovava al ristorante (Di martedì 22 ottobre 2024) Rintracciato anche il secondo presunto killer di Cristiano Molè, ucciso a Corviale lo scorso 15 gennaio 2024. Avrebbe anche partecipato alla gambizzazione di Massimiliano Pacchiarotti detto Er Porpetta 4 mesi dopo. Fanpage.it - Omicidio Cristiano Molè, fermato uno dei presunti killer: l’arresto mentre si trovava al ristorante Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Rintracciato anche il secondo presuntodi, ucciso a Corviale lo scorso 15 gennaio 2024. Avrebbe anche partecipato alla gambizzazione di Massimiliano Pacchiarotti detto Er Porpetta 4 mesi dopo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dramma al Corviale : fermo di un presunto esecutore nell’omicidio di Cristiano Molè - La donna, a prescindere dal suo coinvolgimento diretto nell’omicidio, ha dimostrato di essere un complice attivo, alimentando ulteriormente le dinamiche di protezione all’interno di questi ambienti. Le indagini della polizia e dei carabinieri L’operazione che ha portato al fermo è stata condotta dalla Squadra mobile della questura di Roma in collaborazione con il Nucleo investigativo dei ... (Gaeta.it)

Omicidio di Cristiano Molè : preso uno degli esecutori materiali - E’ stato rintracciato in un ristorante nei pressi di Cerveteri, in compagnia di una donna, denunciata per favoreggiamento personale e arrestata in flagranza per detenzione (nella sua residenza) di 100 grammi di cocaina a fini di spaccio. Lì sono state trovate due pistole, munizioni e oltre 11mila euro in contanti. (Quotidiano.net)