Ombrelli aperti | ecco dove pioverà ancora Occhio alle temperature

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mancano poco più di due mesi a Natale e di freddo non se ne vede l'ombra. Dopo le piogge torrenziali, i nubifragi e purtroppo le drammatiche alluvioni, è tornato il caldo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, conferma un caldo anomalo per il periodo con 24°C al Nord Italia, 25°C anche al Centro con picchi di quasi 30°C al Sud. L'anomalia termica, cioè di quanto si discosta la temperatura dal valore climatologico di riferimento del periodo, oscilla tra i +3°C e i +4°C con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All'orizzonte, per tutta la settimana, prevediamoun periodo sopra media termica, anche se non mancheranno nubi e piogge.