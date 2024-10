Notizie Asvis: Assicurare la casa da catastrofi naturali, una necessità inesorabile? (Di martedì 22 ottobre 2024) TESTO di Elita Viola della Redazione Asvis, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 16 ottobre 2024. ono dette “Cat Nat” e sono le polizze rischi catastrofali che proteggono gli immobili da eventi calamitosi quali terremoti e alluvioni. Secondo le stime dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), il 78% delle abitazioni italiane è a rischio medio-alto o alto di terremoto o alluvione. Tra l’altro, nel nostro Paese, la maggior quota di ricchezza delle famiglie è investita in immobili, tanto che circa l’80% ne possiede uno. Anche a livello europeo, l’Italia figura tra i Paesi maggiormente colpiti da calamità naturali, con circa 140 miliardi di euro di danni cumulati negli ultimi 40 anni, dovuti principalmente a eventi sismici (circa 90 miliardi). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) TESTO di Elita Viola della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 16 ottobre 2024. ono dette “Cat Nat” e sono le polizze rischi catastrofali che proteggono gli immobili da eventi calamitosi quali terremoti e alluvioni. Secondo le stime dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), il 78% delle abitazioni italiane è a rischio medio-alto o alto di terremoto o alluvione. Tra l’altro, nel nostro Paese, la maggior quota di ricchezza delle famiglie è investita in immobili, tanto che circa l’80% ne possiede uno. Anche a livello europeo, l’Italia figura tra i Paesi maggiormente colpiti da calamità, con circa 140 miliardi di euro di danni cumulati negli ultimi 40 anni, dovuti principalmente a eventi sismici (circa 90 miliardi).

