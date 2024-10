Nordio, Paesi sicuri: i suoi chiarimenti (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge sui Paesi sicuri che mira a ‘blindare’ gli hotspot in Albania dopo l’annullamento dei primi respingimenti deciso dalla magistratura. La misura ‘trasla’ l’elenco dei 22 Paesi considerati sicuri dal decreto interministeriale della Farnesina, l’Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. I cittadini provenienti dai Paesi sicuri, in cui non sono presenti persecuzioni o conflitti, non avrebbero validi motivi per chiedere asilo altrove.”: queste le parole con cui ha affrontato il discorso il ministro Nordio. Aggiornamento ore 00.40 ”Il decreto riassume in legge di fonte primaria l’indicazione dei Paesi sicuri, si tratta di un elencazione che riguarda 19 Paesi sugli originari 22. .com - Nordio, Paesi sicuri: i suoi chiarimenti Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge suiche mira a ‘blindare’ gli hotspot in Albania dopo l’annullamento dei primi respingimenti deciso dalla magistratura. La misura ‘trasla’ l’elenco dei 22consideratidal decreto interministeriale della Farnesina, l’Interno alla Giustizia, a un decreto ad hoc, con l’obiettivo di renderlo norma primaria. I cittadini provenienti dai, in cui non sono presenti persecuzioni o conflitti, non avrebbero validi motivi per chiedere asilo altrove.”: queste le parole con cui ha affrontato il discorso il ministro. Aggiornamento ore 00.40 ”Il decreto riassume in legge di fonte primaria l’indicazione dei, si tratta di un elencazione che riguarda 19sugli originari 22.

Migranti - ecco il decreto sui ‘Paesi sicuri’ : il commento di Nordio e Piantedosi - Il commento di Nordio e la lista dei Paesi Facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spiegato che: “È molto complessa e articolata e molto probabilmente non è stata ben compresa. Questo elenco non è definitivo. Abbiamo escluso il Camerun, la Colombia e la Nigeria” – aggiunge, per poi proseguire – “Questa normativa serve non ... (Cityrumors.it)

Migranti - Piantedosi : “Tre Paesi non più sicuri - Camerun - Colombia e Nigeria” - Camerun, Colombia e Nigeria sono stati eliminati dall’elenco dei Paesi sicuri: “l’elencazione coinvolge 19 Paesi sugli originali 22” ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa, “essendo che teniamo in qualche modo in considerazione il principio introdotto dalla Corte di giustizia Europea, cioè quello dell’integrità territoriale nella valutazione dell’integrità ... (Lapresse.it)

Cosa prevede il nuovo decreto sui paesi sicuri voluto dal governo Meloni - Gli stati cosiddetti sicuri passano da 22 a 19. Ma per i giuristi i tribunali dovranno disapplicare la legge, se in contrasto con le direttive europee, come già avvenuto nel centro albanese la scorsa settimana. Leggi . (Internazionale.it)