Ilgiorno.it - Monza, giocava alla ricevitoria del suo bar senza versare gli introiti allo Stato: 50enne cinese condannata a 2 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 Ottobre 2024 - Una, imputata di peculato, è statadal tribunale dia 2di, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato penale,confisca di 23mila euro non versatiper glisul lotto giocato nelladel suo bar e a 5di interdizione dai pubblici uffici. Le giudici le hanno riconosciuto una parziale infermità mentale per ludopatia, nonostante la perizia psichiatrica disposta dstesso tribunale avesse concluso per la piena capacità di intendere e di volere dell'imputata, per cui la pubblica accusa aveva chiesto 2e 8 mesi di. "Giocavo tutto il giorno - ha ammesso la donna al processo -. Speravo, giocando, di coprire le perdite. Poi dovevo chiedere a mio marito i soldi per pagare le spese e mi avrà dato oltre 20mila euro.