Migranti: Viminale presenta ricorso contro decisione tribunale Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – Il Viminale ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di presentare i ricorsi contro la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei 12 Migranti nel centro di Gjader in Albania. Lapresse.it - Migranti: Viminale presenta ricorso contro decisione tribunale Roma Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott. (LaPresse) – Ilha dato mandato all’Avvocatura di Stato dire i ricorsiladeldiche non ha convalidato il trattenimento dei 12nel centro di Gjader in Albania.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - Viminale ricorre contro sentenza Tribunale di Roma - com (Web Info). (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il Viminale ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di preparare i ricorsi contro la sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei 12 migranti in Albania, trasferiti in Italia sabato scorso dopo la mancata convalida. (Periodicodaily.com)

Migranti - consiglieri Csm : “Aprire una pratica a tutela dei giudici di Roma” - Il richiamo alle decisioni della Corte di giustizia europea “I provvedimenti attaccati, sui quali non si esprime alcuna valutazione di merito, si fondano sulle decisioni della Corte di giustizia europea, vincolanti per i giudici nazionali, e sulle informazioni predisposte dallo stesso ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. (Lapresse.it)

Migranti - il Csm chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici di Roma - . Le critiche alle decisioni giudiziarie non possono travalicare il doveroso rispetto per la magistratura: applicare e interpretare le leggi di fonte nazionale e sovranazionale nei singoli casi non significa occuparsi di politiche migratorie o di altro genere". "Anche in quell'occasione vi furono significative polemiche su alcuni provvedimenti emessi dai giudici di primo ... (Agi.it)