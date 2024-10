Manovra 2025: La Camera si prepara a discutere emendamenti su sanità, famiglia e tassazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Manovra 2025 è ormai in fase di preparazione per l’approdo alla Camera dei Deputati, previsto per oggi, ma la discussione è già avviata. Mentre l’opposizione e la maggioranza si affrettano a presentare emendamenti che spaziano dalla sanità ai bonus per l’edilizia, il clima politico è teso e ricco di aspettative. Le richieste di modifica riguardano tematiche fondamentali per il paese, come la salute dei cittadini, il sostegno alle famiglie e la regolamentazione delle criptovalute. Colpi di scena sono attesi nel dibattito parlamentare, che si preannuncia acceso e significativo. Il contesto politico e sindacale Nel panorama politico italiano, la tensione è palpabile. La Cgil, guidata da Maurizio Landini, ha proclamato uno sciopero generale contro la Manovra, rivendicando risorse maggiori per lavoratori e sanità. Gaeta.it - Manovra 2025: La Camera si prepara a discutere emendamenti su sanità, famiglia e tassazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laè ormai in fase dizione per l’approdo alladei Deputati, previsto per oggi, ma la discussione è già avviata. Mentre l’opposizione e la maggioranza si affrettano a presentareche spaziano dallaai bonus per l’edilizia, il clima politico è teso e ricco di aspettative. Le richieste di modifica riguardano tematiche fondamentali per il paese, come la salute dei cittadini, il sostegno alle famiglie e la regolamentazione delle criptovalute. Colpi di scena sono attesi nel dibattito parlamentare, che si preannuncia acceso e significativo. Il contesto politico e sindacale Nel panorama politico italiano, la tensione è palpabile. La Cgil, guidata da Maurizio Landini, ha proclamato uno sciopero generale contro la, rivendicando risorse maggiori per lavoratori e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario della Manovra 2025 - il voto in Parlamento le possibili modifiche sulle pensioni - Ipotesi quest’ultima altamente improbabile al momento. La scadenza è infatti fissata al 31 ottobre 2024, con gli eventuali fondi derivanti – a quel punto certi – che potrebbero utilizzati per altri interventi, come per esempio l’estensione della flat tax per le partite Iva oltre la soglia attuale degli 85mila chiesta dalla Lega. (Quifinanza.it)

Manovra 2025 - il tetto degli stipendi dei manager pubblici scende a 160mila euro - Con questo intervento molto netto sui salari annui dei top manager della pubblica amministrazione il governo prova, in simultanea ad altri interventi, a far quadrare i conti pubblici per non far sforare il budget fissato per la Manovra 2025 che, come noto, è di 30 miliardi di euro. Cifre alte, specie per chi ricopre posizioni lavoraive decisamente meno pagate, ma comunque basse se si pensa al ... (Quifinanza.it)

Manovra 2025 - tetto degli stipendi dei manager della pubblici scende a 160mila euro - A salvarsi dalla riduzione saranno davvero in pochi, ovvero: le società quotate; le società che emettono strumenti finanziari quotati. 700 euro al mese. Gli istituti di credito non sono tuttavia gli unici chiamati a rivedere i propri piani d’incasso e spesa, ma condividono il destino anche con i manager della pubblica amministrazione per i quali il tetto massimo dello stipendio potrebbe essere ... (Quifinanza.it)