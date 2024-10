Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupazione anche in Calabria (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, martedì 22 ottobre, è stata emessa una nuova allerta meteo rossa in Emilia-Romagna. Le aree più a rischio includono la costa e la pianura di Ferrara a causa del passaggio della piena del fiume Po. Un’allerta arancione per criticità idraulica interessa anche la pianura bolognese, modenese e reggiana, nonché la costa romagnola, con estensioni in Lombardia e Veneto. Nella regione, si prevedono precipitazioni con rovesci sparsi che si muoveranno rapidamente da sud a nord, e i fenomeni più intensi si manifesteranno durante la serata e la notte nel settore centro-orientale. Si stima inoltre il transito della piena dei fiumi Reno e Secchia. Per quanto riguarda il Po, si registreranno livelli superiori alla soglia 2 nella pianura centrale e intorno alla soglia 3 nella pianura orientale già dalle prime ore del mattino. Thesocialpost.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupazione anche in Calabria Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi, martedì 22 ottobre, è stata emessa una nuovameteoin. Le aree più a rischio includono la costa e la pianura di Ferrara a causa del passaggio della piena del fiume Po. Un’arancione per criticità idraulica interessala pianura bolognese, modenese e reggiana, nonché la costa romagnola, con estensioni in Lombardia e Veneto. Nella regione, si prevedono precipitazioni con rovesci sparsi che si muoveranno rapidamente da sud a nord, e i fenomeni più intensi si manifesteranno durante la serata e la notte nel settore centro-orientale. Si stima inoltre il transito della piena dei fiumi Reno e Secchia. Per quanto riguarda il Po, si registreranno livelli superiori alla soglia 2 nella pianura centrale e intorno alla soglia 3 nella pianura orientale già dalle prime ore del mattino.

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna oggi : preoccupa piena del Po

