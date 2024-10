Lucca Comics & Games, colori ed emozioni: viaggio tra le mostre di Palazzo Ducale (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Italia: come ogni anno le mostre di fumetti di Lucca Comics & Games offrono una sorta di giro del mondo della fantasia e della creatività . Mentre il festival (con altre esposizioni) si aprirà ufficialmente il 30 ottobre e chiuderà i battenti domenica 3 novembre le mostre di fumetti a Palazzo Ducale sono aperte dal 19 ottobre e anche per loro la chiusura sarà il 3 novembre. L'orario è (fino al 29 novembre incluso dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, la domenicaore 10-13 e 15-19, con chiusura il lunedì. Dal 30 ottobre al 3 novembre dalle 9 alle 19. Lanazione.it - Lucca Comics & Games, colori ed emozioni: viaggio tra le mostre di Palazzo Ducale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l'Italia: come ogni anno ledi fumetti dioffrono una sorta di giro del mondo della fantasia e della creatività . Mentre il festival (con altre esposizioni) si aprirà ufficialmente il 30 ottobre e chiuderà i battenti domenica 3 novembre ledi fumetti asono aperte dal 19 ottobre e anche per loro la chiusura sarà il 3 novembre. L'orario è (fino al 29 novembre incluso dal martedì al sabato dalle 15 alle 19, la domenicaore 10-13 e 15-19, con chiusura il lunedì. Dal 30 ottobre al 3 novembre dalle 9 alle 19.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Lucca Comics & Games omaggio al maestro Amano con l’opera di altri grandi artisti - Il primo momento per il firmacopie sarà il 1° novembre dalle 10 alle 12, il secondo il 2 novembre dalle 16 alle 18. . Cinefilos. 30 Peach Momoko e Paolo Barbieri e il 3 novembre dalle ore 10 alle ore 12 Justine Jones. Infine, l’ultima sezione sarà incentrata sulla sua produzione di fine art con opere di grandissime dimensioni che lo consacrano come maestro d’arte. (Cinefilos.it)

Lucca Comics & Games 2024 - tutti gli appuntamenti e gli ospiti da non perdere se amate Giappone e Corea del Sud - Non solo guest ed eventi prestigiosi come il maestro Yoshitaka Amano e l'incontro con gli attori di Squid Game: dal 30 ottobre al 3 novembre nel capoluogo toscano decine di attivitĂ preziose per chi ama anime, manga, manhwa e webtoon. (Wired.it)

Lucca Comics & Games 2024 : 140 treni straordinari per raggiungere la città - Mercoledì 30 ottobre, alla stazione di Lucca, sul binario 1, dalle 9. . 30 alle 14. arà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, il Regionale livreato “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, nato dalla collaborazione tra Nintendo e Trenitalia L'articolo Lucca Comics & Games 2024: 140. (Firenzepost.it)