Lo Stoccarda sembrava il Real Madrid l’involuto Allegri sarebbe stato massacrato

(Di martedì 22 ottobre 2024) LoilAllo Stadium non ci sono stati i fischi ma la Juventus intera, ad eccezione del superlativo Perin, li avrebbe meritati dal primo all’ultimo minuto. “Ridateci”, iniziano a dire i critici che fin qui sono stati in silenzio. Sconfitta giusta, addirittura sottostimata. Loè sembrato il, la Juventus una squadra di due tre categorie inferiori. Non ha funzionato niente insomma. Primo tiro in porta attorno al 70esimo da parte di Yldiz. Una squadra senza bussola, presa a pallata da chi ne aveva presi solo sabato scorso 4 dal Bayern Monaco. Preoccupa questa prestazione perché arriva dopo quella non certo brillante con la Lazio e dopo una serie di pareggi in campionato che non lasciano presagire nulla di buono. Ecco perché si staglia l’ombra delMassimiliano