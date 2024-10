LIVE – Musetti-Sonego, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 22 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Sonego, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di Stoccolma. Tra i due giocatori si tratta del primo derby in carriera a LIVEllo di circuito maggiore, con Musetti che partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Sonego, tuttavia, ha dei buonissimi ricordi su questo palcoscenico. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di Stoccolma. Tra i due giocatori si tratta delderby in carriera allo di circuito maggiore, conche partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers., tuttavia, ha dei buonissimi ricordi su questo palcoscenico. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il derby italiano può riservare sorprese - Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Si gioca come 4° match dalle 12, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils, vi aspettiamo! . (Oasport.it)

LIVE Musetti-Goffin 6-1 - 6-7 - 2-6 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : suicidio sportivo del toscano - da situazione di estremo vantaggio. Il belga sfiderà Giron al 3° turno - 0-1 Break di Goffin a inizio 3° set, inizia male il parziale decisivo dell’azzurro. In precedenza si giocherà Thompson-Griekspoor. 4-5 Non ci voleva! Dopo il contro-break, le due chance immediate non sfruttate. La percentuale di punti vinti sulla prima è CROLLATA per Musetti, che è passato dal 93% del primo, all’82% del secondo, all’attuale 40% (6/15) parziale del 3° set. (Oasport.it)

LIVE Musetti-Goffin 6-1 - 6-7 - 2-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : nuovo break del belga nel set decisivo - Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata su OA Sport. 15 Sul Grandstand 2 il kazako Alexander Shevchenko ha eliminato l’argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del seeding, con lo score di 7-6 (7) 7-5. Dopo il toilet break, sarà quindi set decisivo! 10. 8. 12. 30. Solo una prima in questo gioco per il toscano. (Oasport.it)