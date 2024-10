Liste da Incubo EP.5, anche gli utenti PC sbancano col mercato di FC 25 [VIDEO] (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel VIDEO di oggi scoprirai come gestire al meglio la tua lista trasferimenti su FC 25 per tutte le Sfide Creazioni Rosa in arrivo questa settimana. Dalla compravendita di giocatori alla gestione delle scadenze, ti mostreremo strategie efficaci per dominare il mercato. Guarda il VIDEO per non perdere i consigli chiave che ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo club! Ecco il quinto episodio di Liste da Incubo! Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre Imiglioridififa.com - Liste da Incubo EP.5, anche gli utenti PC sbancano col mercato di FC 25 [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Neldi oggi scoprirai come gestire al meglio la tua lista trasferimenti su FC 25 per tutte le Sfide Creazioni Rosa in arrivo questa settimana. Dalla compravendita di giocatori alla gestione delle scadenze, ti mostreremo strategie efficaci per dominare il. Guarda ilper non perdere i consigli chiave che ti aiuteranno a gestire al meglio il tuo club! Ecco il quinto episodio dida! Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre

