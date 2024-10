L'ex portiere del Frosinone lotta tra la vita e la morte (Di martedì 22 ottobre 2024) Ore di apprensione per l'ex Frosinone Roberto De Juliis. Il portiere, che ha difeso i pali giallazzurri per due stagioni vincendo anche un campionato nel 2003-2004, è stato colpito nella notte tra domenica e lunedì da una emorragia cerebrale.L’allarme è partito dai colleghi che, non vedendolo Frosinonetoday.it - L'ex portiere del Frosinone lotta tra la vita e la morte Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ore di apprensione per l'exRoberto De Juliis. Il, che ha difeso i pali giallazzurri per due stagioni vincendo anche un campionato nel 2003-2004, è stato colpito nella notte tra domenica e lunedì da una emorragia cerebrale.L’allarme è partito dai colleghi che, non vedendolo

