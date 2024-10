Le piogge lasciano la provincia, ma non tornerà il sole: le previsioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Le forti piogge che hanno raggiunto la provincia sono già un ricordo. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, la circolazione depressionaria responsabile del maltempo degli ultimi giorni si allontana rapidamente verso il Mediterraneo occidentale.Ultime piogge dunque sulla città quest’oggi con Agrigentonotizie.it - Le piogge lasciano la provincia, ma non tornerà il sole: le previsioni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le fortiche hanno raggiunto lasono già un ricordo. Secondo ledi 3bmeteo.com, la circolazione depressionaria responsabile del maltempo degli ultimi giorni si allontana rapidamente verso il Mediterraneo occidentale.Ultimedunque sulla città quest’oggi con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piogge torrenziali : a Parma e provincia scesi 15 centimetri di pioggia in 24 ore - Ma quanta pioggia è caduta nel nostro territorio nelle 24 ore comprese tra le. Le piogge torrenziali che si sono abbattute su Parma e provincia tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre hanno provocato allagamenti, disagi alla circolazione stradale, strade chiuse, oltre all'esondazione di alcuni canali. . (Parmatoday.it)

Maltempo in Marche : Pesaro e Provincia in Emergenza Dopo Forti Piogge e Frane - Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . I vigili del fuoco, a seguito delle avverse condizioni, hanno effettuato oltre 200 interventi per rimuovere ostacoli e assistenza a privati cittadini, testimoniando l’urgenza della situazione. Nel frattempo, è stata attivata una viabilità alternativa attraverso via Kolbe, percorribile in entrambi i sensi. (Gaeta.it)

Torna il maltempo su Bari e provincia : allerta per piogge e temporali - La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per maltempo, su Bari e provincia, valida dalle 14 del 18 ottobre e per le successive 20 ore. Previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi... (Baritoday.it)