Kvaratskhelia decisivo in campo, ma il rinnovo con il Napoli è ancora in bilico (Di martedì 22 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei protagonisti principali della partita di ieri tra Empoli e Napoli. L'attaccante georgiano ha segnato dal dischetto, regalando alla sua squadra tre punti preziosi. Tuttavia, al di là delle sue prestazioni in campo, continuano a circolare indiscrezioni riguardo alle difficoltà nella trattativa per il rinnovo del suo contratto. Accordo ancora

Kvaratskhelia e il Napoli lontani sia sull’ingaggio sia sulla clausola (Corsport) - Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. . Controproposta dell’entourage dell’attaccante: 8 milioni di base con tanto di clausola rescissoria di livello-Osi seconda maniera (inferiore ai 100). (Ilnapolista.it)

Napoli - Neres vuole giocare : la strategia di Conte e il ballottaggio con Kvaratskhelia - Il potenziale offensivo del Napoli quest`anno sembra essere veramente tanto importante. Sia i titolari che le alternative stanno dimostrando... (Calciomercato.com)

Napoli - Kvaratskhelia vicino al rinnovo? I chiarimenti del presidente De Laurentiis - A novembre fissato un nuovo incontro tra l’agente Mamuka Jugeli e la società partenopea. “Ci sono stati casi precedenti, non ce ne siamo mai fatti un problema”, ha concluso il patron azzurro. Il Napoli si gode la vetta in solitaria ma attende di capire che ne sarà della telenovela ormai in corso da diversi mesi legata al rinnovo di Kvaratskhelia in quanto le sue richieste economiche sono più ... (Calcioweb.eu)