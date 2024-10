Inzaghi senza pace: UFFICIALE, ecco l’esito degli esami di Acerbi (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri è stato il turno di Calhanoglu, oggi è toccato a Francesco Acerbi sottoporsi agli esami strumentali dopo l’infortunio patito durante Roma-Inter Situazione complicata in casa Inter in vista dei prossimi impegni, in Champions League contro il fanalino di coda Young Boys e in Serie A nel più classico dei derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta, impegnata stasera nella massima competizione europea per club contro lo Stoccarda. Francesco Acerbi (LaPresse) – Calciomercato.itNella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu è stato sottoposto agli esami che hanno confermato la prima impressione: elongazione agli adduttori della coscia sinistra nei primi minuti della gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A contro la Roma di Ivan Juric. Calciomercato.it - Inzaghi senza pace: UFFICIALE, ecco l’esito degli esami di Acerbi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri è stato il turno di Calhanoglu, oggi è toccato a Francescosottoporsi aglistrumentali dopo l’infortunio patito durante Roma-Inter Situazione complicata in casa Inter in vista dei prossimi impegni, in Champions League contro il fanalino di coda Young Boys e in Serie A nel più classico dei derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta, impegnata stasera nella massima competizione europea per club contro lo Stoccarda. Francesco(LaPresse) – Calciomercato.itNella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu è stato sottoposto agliche hanno confermato la prima impressione: elongazione agli adduttori della coscia sinistra nei primi minuti della gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A contro la Roma di Ivan Juric.

