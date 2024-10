Inzaghi per Young Boys-Inter costretto al massiccio turn-over: “Scelte obbligate, non per la Juve” (Di martedì 22 ottobre 2024) Vigilia delicata per Simone Inzaghi in vista del match di martedì sera in Champions League Young Boys-Inter. Tra i nerazzurri tanti assenti per infortunio, altri da preservare da un tour de force dispendioso. Ma il tecnico assicura che non è pretattica in vista del derby d'Italia con la Juve. "Pensiamo gara per gara, saranno scelte obbligate" Fanpage.it - Inzaghi per Young Boys-Inter costretto al massiccio turn-over: “Scelte obbligate, non per la Juve” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vigilia delicata per Simonein vista del match di martedì sera in Champions League. Tra i nerazzurri tanti assenti per infortunio, altri da preservare da un tour de force dispendioso. Ma il tecnico assicura che non è pretattica in vista del derby d'Italia con la Juve. "Pensiamo gara per gara, saranno scelte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Young Boys-Inter - Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) - Zielinski è convocato ma non è al 100%”, le parole del tecnico nerazzurro a Sky Sport. Dovremo essere bravi a gestire le difficoltà. 50 – “Sono quattro anni che vinciamo in trasferta a Roma. Dovranno fare la gavetta per conquistasi il posto. 17. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 17. (Sportface.it)

Inzaghi : «Young Boys insidioso. Valutazioni in corso su recupero!» - Quindi per l’Inter ci saranno delle difficoltà e dovremo essere molto bravi ad affrontarle nel modo giusto». È venuto qui con noi e ieri ha anche fatto un parziale, ha dato buone risposte, ma c’è ancora l’allenamento di oggi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ... (Inter-news.it)

LIVE – Inzaghi e Bisseck in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter - Oggi alle 12:00 hanno parlato il tecnico Joel Magnin e il calciatore Loris Benito in conferenza stampa. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Inzaghi e Bisseck protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. Il tecnico presenterà Young Boys-Inter, partita in programma domani alle 21. (Inter-news.it)