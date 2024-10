Lapresse.it - In arrivo il primo freddo: clima invernale tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nonostante ilmite di questi giorni, verso ladie i primi giorni dipotrebbe essere inun ondata diin Italia. Come spiegano i meteorologi, infatti, osservando le proiezioni per le ultime settimane del mese si può notare come l’alta pressione che si espande verso Nord venga contrastata da un vasto vortice ciclonico artico, che si potrebbe stabilire sulla Scandinavia. Il blocco delle correnti atlantiche potrebbe quindi lasciare spazio a questo vortice artico che potrebbe spingere aria fredda verso il Sud Europa, investendo quindi anche il nostro Paese. Le temperature potrebbero quindi abbassarsi molto, portandosi sui valori tipici dell’inverno.