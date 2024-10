Ilfattoquotidiano.it - “Impagnatiello soffre di alessitimia, in certe fasi della vita può capitare a tutti”: ecco cos’è il disturbo diagnosticato anche ad Alessia Pifferi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Innostrapossiamo soffriredi. Se qualcuno conosce questo termine riferito a unpsichico, rimarrà ancora più spiazzato se pensiamo che disi sta parlando in questi giorni nelle aule del Tribunale di Milano in relazione alla perizia effettuata su, la donna condannata all’ergastolo per aver abbandonato per giorni la sua bimba di 18 mesi a casa da sola provocandone la morte di stenti; e su Alessandro, a processo con l’accusa di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi con 37 coltellate. Ma di cosa si tratta, esattamente? Il parere dell’esperto “Non è un, ma un sintomo e rappresenta l’incapacità di sentire le proprie emozioni, a riconoscerle in se stesso e negli altri. La persona è sentimentalmente fredda, ‘gelata’– spiega al FattoQuotidiano.