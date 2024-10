Lettera43.it - Il produttore ucraino Rodnyansky condannato a otto anni di carcere in Russia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un tribunale di Mosca haAlexandercandidato a due premi Oscar, ae mezzo diin contumacia per aver diffuso fake news sull’esercito del Cremlino impegnato nella guerra in Ucraina. Originario di Kyiv, il 63enne ha vissuto e lavorato per circa 30ine da febbraio 2022 ha aspramente criticato l’offensiva in Ucraina. Dopo pochi mesi, il ministero della Giustizia di Mosca lo aveva dichiarato «agente straniero» e nel 2023 ne aveva ordinato l’arresto, ma in precedenza era riuscito a lasciare il Paese mettendosi in salvo. «Nessun tribunale potrà impedirmi di dire la verità », ha dichiarato su Telegram dopo la sentenza. «Continuerò a parlare ad alta voce e a fare ciò che ho sempre fatto, girare film».