Il menù dei grandi chef brianzoli che aiuteranno anche i piccoli ospiti del Mamma Rita

Un menù preparato a più mani: le mani sapienti degli chef e quelli dei giovani studenti dell'istituto alberghiero Olivetti. Un menù speciale che ieri sera ha conquistato i commensali che hanno partecipato alla serata inaugurale della Charety organizzata a favore del Centro Mamma Rita di Monza

Milano si veste di gusto : lo chef Guido Paternollo lancia un menù che celebra la sua città - Con un’offerta che combina la raffinata formula degustazione e piatti alla carta, i commensali possono scegliere tra un assortimento di portate che si fondono con i valori identitari della città. La cucina come espressione culturale Guido Paternollo, con una lunga carriera alle spalle, ha dichiarato che Milano non è solo il suo punto di partenza, ma anche una fonte continua d’ispirazione. (Gaeta.it)

Dal menù agli chef : il gusto è servito al Gran Galà d'Autunno - Il 14 ottobre, 7 Chef tornano a Taormina, al San Domenico Palace, Taormina, un Hotel Four Seasons, per dare vita al Gran Galà d'Autunno. Il Gran Galà, eccezionalmente presentato da Giovanni Cacioppo - nasce dal desiderio degli Chef siciliani di contribuire alla solidarietà sull'isola e... (Messinatoday.it)

Chef in pole position. La magica pista celebrata nei menu di mezza Brianza - Giusto per rammentare l’evidenza: un vero alfiere dell’alta cucina sa sempre cogliere l’attimo. Dura un amen. Interessante e sweet anche la soluzione pensata da Il Circolino che durante il Gran Premio proporrà alcuni Petit Fours (cioccolatino bianco e melissa; macaron cioccolato e caffè; bignè con crema di nocciola, etc. (Ilgiorno.it)