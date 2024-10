Il Consiglio d’Europa punta il dito contro l’Italia | Paese incline al razzismo e alla xenofobia Colpa anche di Vannacci

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il, in un rapportoile l’intolleranza, ha segnalato una situazione preoccupante in Italia, dove il dibattito pubblico è sempre più, soprattutto verso i rifugiati, i richiedenti asilo, i migranti, i cittadini italiani con origini migratorie, i rom e le persone Lgbti. Nel mirino della politica italiana Ilsi è detto preoccupato che molte dichiarazioni offensive, al limite del, siano pronunciate da personaggi politici o funzionari pubblici di alto profilo, soprattutto in prossimità delle elezioni. Si tratterebbe di una sorta di banalizzazione dell’odio che porterebbe una parte della popolazione a sentirsi emarginata ed esclusa.