Il consigliere d’opposizione Casotti critica la maggioranza per il no | Sarebbe giusto togliere la boscaglia alle pendici della Pietra

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Diamo visibilità alla: biosgna avviare un confronto con i proprietari dei terreni, privati e pubblici, che hanno titolarità sui versanti boschivi per concordare, unitariamente agli Enti interessanti, un’opera di pulizia boschiva a medio-lungo termine attorno alla rupe", afferma ilcomunale di opposizione Mattia. "Questa era la richiesta e l’impegno contenuto in una mozione che lapurtroppo ha bocciato. Noi chiedevamo di contattare singolarmente i proprietari privati per renderli partecipi di una volontà che deve, ovviamente, partire dal Comune, con la partecipazione del Parco Nazionale con un progetto di pulizia, gestione ambientale e anche del legnatico che ne deriva, insistente sui terreni a ridosso delle pareti ovest e norddi Bismantova, pareti purtroppo ormai inglobate dalla".