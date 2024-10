Thesocialpost.it - I flop della nuova Rai. Da Monteleone a Barbareschi

(Di martedì 22 ottobre 2024) La trasmissione L’Altra Italia, condotta dall’ex Iena Antonino, continua a registrare risultati deludenti, non solo in termini di ascolti televisivi ma anche sui social media. Giovedì scorso, il programma ha toccato un record negativo su Rai 2, segnando un misero 0,99% di share. Nonostante i tentativi di promuoverlo attraverso tag accattivanti, il format non riesce a catturare l’attenzione del pubblico né sulla televisione né sui social. Basse performance sui social media L’analisi dei dati relativi alla pagina ufficiale di L’Altra Italia su Facebook mostra risultati estremamente deludenti: la pagina conta solamente una settantina di “like” e meno di cento follower, con interazioni minime sui post pubblicati. Anche su Instagram, dove le performance sono lievemente migliori, il programma non riesce a decollare, rimanendo fermo a circa 1.770 follower.