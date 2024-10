Panorama.it - Gucci è pronto a omaggiare le sue radici con la prossima Cruise 2025

(Di martedì 22 ottobre 2024) Era il 1919 quando Coco Chanel ha sentito di bisogno colmare un’esigenza che caratterizzava la moda di quei tempi: riempire i guardaroba dei clienti più facoltosi per le loro vacanze nei mesi più freddi. In passato infatti, le famiglie benestanti erano solite passare i periodi invernali viaggiando per il mondo e salpando per crociere esotiche, necessitando perciò di abiti adatti a un clima più caldo. Ed è proprio in quell’anno che Mademoiselle Coco ha presentato la prima collezionedella storia, andando a soddisfare le richieste di tutti i vacanzieri invernali. Oggi le abitudini sono un po’ cambiate, ma lesono una costante di cui la moda non sembra poterne fare a meno. Scopriamo quali sono le location annunciate per i prossimi show.