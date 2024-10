Guasto sulla linea ferroviaria Torino-Genova: ritardi e cancellazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) I treni Regionali che transitano sulla tratta interessata potrebbero subire ritardi fino a 30 minuti, oltre a limitazioni di percorso e cancellazioni Dalle 6.43 di questa mattina la circolazione ferroviaria Torino-Genova è rallentata a causa di un Guasto sulla linea tra Busalla e Ronco Scrivia. Sul posto sono in corso gli interventi dei tecnici per Sbircialanotizia.it - Guasto sulla linea ferroviaria Torino-Genova: ritardi e cancellazioni Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I treni Regionali che transitanotratta interessata potrebbero subirefino a 30 minuti, oltre a limitazioni di percorso eDalle 6.43 di questa mattina la circolazioneè rallentata a causa di untra Busalla e Ronco Scrivia. Sul posto sono in corso gli interventi dei tecnici per

