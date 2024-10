Grande Fratello, ecco gli ascolti della nona puntata (Di martedì 22 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera la nona puntata della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonista della passata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli, promossa a conduttrice del Gf Daily su La5. Chi ha vinto la sfida tra la nona puntata del Grande Fratello e Mike, la miniserie tv che ripercorre la vita e la carriera del compianto Mike Bongiorno. ecco tutti i dati auditel pubblicati come consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, su Rai1 la prima puntata della miniserie Mike, su Mike Bongiorno, ha interessato 3.400.000 spettatori pari al 19.51% di share. Canale5 Grande Fratello 18 ha raccolto 2.268.000 spettatori con uno share del 18.19% (Night: 928.000 – 27.03%, Live: 611.000 – 21.27%). Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della nona puntata Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È andata in onda ieri sera lanuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la giornalista Cesara Buonamici e l’attrice Beatrice Luzzi, indiscussa protagonistapassata edizione, nelle vesti di opinioniste. In postazione social Rebecca Staffelli, promossa a conduttrice del Gf Daily su La5. Chi ha vinto la sfida tra ladele Mike, la miniserie tv che ripercorre la vita e la carriera del compianto Mike Bongiorno.tutti i dati auditel pubblicati come consueto da DavideMaggio: Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre 2024, su Rai1 la primaminiserie Mike, su Mike Bongiorno, ha interessato 3.400.000 spettatori pari al 19.51% di share. Canale518 ha raccolto 2.268.000 spettatori con uno share del 18.19% (Night: 928.000 – 27.03%, Live: 611.000 – 21.27%).

