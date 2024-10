“Grande fratello”, doppia uscita dalla casa: l’annuncio di Alfonso (Di martedì 22 ottobre 2024) “Grande fratello”, doppia uscita dalla casa: l’annuncio di Alfonso. La puntata di ieri sera, lunedì 21 ottobre, è stata densa di emozioni e colpi di scena. Ecco cosa è successo. “Grande fratello”, la puntata di ieri sera I gieffini finiti al televoto erano Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Ieri sera, i quattro dovevano giocarsi la partecipazione all’interno del reality di Canale 5. Sorprendentemente, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che a uscire dalla casa del “Grande fratello” non sarebbe stato solo un concorrente, ma due. Il primo a uscire dalla casa è Lorenzo Spolverato, tra le lacrime e lo stupore degli altri concorrenti. Dopo un intenso confronto con Javier Martinez, anche Shaila Gatta scopre di dover lasciare il gioco. Tvzap.it - “Grande fratello”, doppia uscita dalla casa: l’annuncio di Alfonso Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “”,di. La puntata di ieri sera, lunedì 21 ottobre, è stata densa di emozioni e colpi di scena. Ecco cosa è successo. “”, la puntata di ieri sera I gieffini finiti al televoto erano Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Ieri sera, i quattro dovevano giocarsi la partecipazione all’interno del reality di Canale 5. Sorprendentemente, il conduttoreSignorini ha annunciato che a usciredel “” non sarebbe stato solo un concorrente, ma due. Il primo a uscireè Lorenzo Spolverato, tra le lacrime e lo stupore degli altri concorrenti. Dopo un intenso confronto con Javier Martinez, anche Shaila Gatta scopre di dover lasciare il gioco.

