Lapresse.it - Giustizia, alta tensione governo-Magistrati: La Russa ipotizza riforma Costituzione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non accenna ad abbassarsi latra. Ad accendere nuove scintille contribuiscono le parole del presidente del Senato Ignazio La, secondo il quale andrebbero riscritti con unacostituzionale i confini tra i poteri di politica e toghe. Immediata la replica delle opposizioni, con il Pd che, per bocca della segretaria Elly Schlein, respinge ogni proposta di collaborazione: “qui chi sta andando oltre le proprie prerogative è proprio questoche vorrebbe rimettere mano”, come confermano “altre gravi parole del presidente del Senato, allaper cancellare il principio di separazione dei poteri”.