"Fermate i rapporti con l'Arabia Saudita, viola i diritti delle donne e criminalizza la comunità Lgtbqi+": la lettera delle calciatrici alla Fifa (Di martedì 22 ottobre 2024) Il calcio femminile protesta contro l'Arabia Saudita, "un regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne e criminalizza la comunità Lgtbqi+". Così oltre 100 calciatrici – precisamente 106 – professioniste di 24 Paesi hanno inviato una lettera a Gianni Infantino, presidente Fifa, per manifestare la loro preoccupazione dopo la notizia dell'accordo di sponsorizzazione tra il calcio mondiale e la compagnia petrolifera Saudita Aramco, con la quale la Fifa avrebbe stipulato un contratto fino al 2027, assieme a Coca Cola, Adidas, Qatar Airways o Hyndai-Kia. Oltre al temi della parità di genere e dei diritti umani, le firmatarie sottolineano anche che Aramco ha "una responsabilità evidente nella crisi climatica". Un motivo in più per sostenere che "non ha diritto di sponsorizzare il nostro bello sport". La richiesta è una sola: interrompere l'accordo.

