Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: “Colti di sorpresa” (Di martedì 22 ottobre 2024) Campi Bisenzio – Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: “Colti di sorpresa” Ex Gkn già venduto, lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio sarebbe già stato venduto il 12 marzo scorso a società immobiliari. A renderlo noto i sindacati. Incontro in Regione Toscana nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. Il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri: “Questa notizia ci coglie di sorpresa e ci preoccupa profondamente. Non eravamo a conoscenza di questa transazione, e ciò solleva seri dubbi sul futuro dell’azienda e, soprattutto, sul destino dei lavoratori e delle lavoratrici ancora impiegati da QF. Chiediamo a QF di chiarire immediatamente quali siano le intenzioni per il futuro di questo stabilimento e di assumersi le proprie responsabilità. Corrieretoscano.it - Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: “Colti di sorpresa” Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)– Ex Gkn già: “di” Ex Gkn già, lo stabilimento ex Gkn disarebbe già statoil 12 marzo scorso a società immobiliari. A renderlo noto i sindacati. Incontro in Regione Toscana nel pomeriggio di martedì 22 ottobre. IldiAndrea Tagliaferri: “Questa notizia ci coglie die ci preoccupa profondamente. Non eravamo a conoscenza di questa transazione, e ciò solleva seri dubbi sul futuro dell’azienda e, soprattutto, sul destino dei lavoratori e delle lavoratrici ancora impiegati da QF. Chiediamo a QF di chiarire immediatamente quali siano le intenzioni per il futuro di questo stabilimento e di assumersi le proprie responsabilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: "Colti di sorpresa" - CAMPI BISENZIO - Ex Gkn già venduto, sindaco Campi Bisenzio: "Colti di sorpresa" Ex Gkn già venduto, lo stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio sarebbe già stato venduto il 12 marzo scorso a società imm ... (msn.com)

Ex Gkn, le Rsu: "Venduto lo stabilimento, no a logiche speculative" - L'immobile dello stabilimento della ex Gkn di Campi Bisenzio, ora QF, sarebbe stato venduto il 12 marzo scorso alle aziende Tuscany industry e Toscana Srl. È quanto scoperto da Rsu e organizzazioni si ... (firenzetoday.it)

Gkn, cosa sta succedendo - Gli operai della fabbrica simbolo delle proteste dei lavoratori contro le chiusure in Italia era pronti a lanciare un piano di azionariato popolare ma hanno scoperto che il capannone è stato venduto ... (wired.it)