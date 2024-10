Dusi avverte la Juve: «Tre osservati speciali nello Stoccarda…» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Giorgio Dusi, giornalista di Tuttosport ed esperto di Bundesliga, sulla sfida tra Juve e Stoccarda di Champions League Giorgio Dusi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com della sfida tra Juve e Stoccarda di Champions League. Che squadra è lo Stoccarda di Hoeness e quale sarà la maggiore insidia per i bianconeri?«Lo Stoccarda è Calcionews24.com - Dusi avverte la Juve: «Tre osservati speciali nello Stoccarda…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Giorgio, giornalista di Tuttosport ed esperto di Bundesliga, sulla sfida trae Stoccarda di Champions League Giorgioha parlato in esclusiva antusnews24.com della sfida trae Stoccarda di Champions League. Che squadra è lo Stoccarda di Hoeness e quale sarà la maggiore insidia per i bianconeri?«Lo Stoccarda è

