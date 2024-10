Dopo 20 anni ancora a processo per fumo ‘molesto’ del barbecue (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è ancora risolta nelle aule giudiziarie Dopo 20 anni una diatriba per il fumo di un barbecue tra vicini di casa. Imolaoggi.it - Dopo 20 anni ancora a processo per fumo ‘molesto’ del barbecue Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non èrisolta nelle aule giudiziarie20una diatriba per ildi untra vicini di casa.

Meloni “Dopo due anni soddisfatta di risultati e traguardi raggiunti” - ROMA (ITALPRESS) – “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. “Abbiamo in questi anni restituito all’Italia una nuova centralità sulla scena internazionale – aggiunge -, abbiamo rilanciato la crescita economica e l’occupazione, abbiamo raggiunto diversi record storici: mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti ... (Unlimitednews.it)

Crede che sia l’amante della moglie e investe un uomo : 41enne arrestato a Napoli dopo tre anni - L'uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato: l'8 luglio del 2021, il 41enne investì un uomo credendo fosse l'amante di sua moglie.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meloni dopo due anni di governo rivendica “record storici” su occupazione e sanità : cosa c’è di vero - La presidente del Consiglio ha diffuso un video in cui rivendica i risultati ottenuti negli ultimi due anni. Dalla "crescita economica" ai "record storici" sull'occupazione, fino alle risorse per la sanità che "mai nessun governo aveva stanziato in precedenza", abbiamo verificato le sue parole dati alla mano. (Fanpage.it)