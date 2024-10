Domenica 27 ottobre Casa nel parco in festa (Di martedì 22 ottobre 2024) A Parma, Domenica 27 ottobre dalle 12.00 alle 20.00, unisciti a noi per trascorrere una giornata di gioia e condivisione.“Casa nel parco in festa” torna anche quest’anno con una giornata di allegria e attività per tutte le età, offrendo momenti di condivisione, creatività e divertimento per Parmatoday.it - Domenica 27 ottobre Casa nel parco in festa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Parma,27dalle 12.00 alle 20.00, unisciti a noi per trascorrere una giornata di gioia e condivisione.“nelin” torna anche quest’anno con una giornata di allegria e attività per tutte le età, offrendo momenti di condivisione, creatività e divertimento per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Mosè in Egitto" di Rossini in scena venerdì 25 e domenica 27 ottobre al Teatro Municipale - Il titolo rossiniano, che risulta rappresentato al Municipale unicamente nel 1831 e. . . La Stagione d’Opera 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza prosegue, dopo la pausa estiva, con Mosè in Egitto di Gioachino Rossini, in scena venerdì 25 ottobre2024 alle 20 e domenica 27 ottobre alle 15:30. (Ilpiacenza.it)

All You Can Read arriva domenica 27 ottobre a Spazio4.0 - All You Can Read arriva a Piacenza domenica 27 ottobre dalle 9 alle 17 a Spazio4.0, all’interno di Festival Incontri, ospitato da Il Mercatino di Spazio4.0 di via Manzoni 21, l’evento mensile dello spazio comunale che punta a diffondere la cultura del riuso e il valore dell’economia circolare. ... (Ilpiacenza.it)

Cinema a colazione - domenica 27 ottobre "Per un pugno di dollari" alla Gran Guardia - Domenica 27 ottobre secondo appuntamento con la terza stagione della rassegna cinematrografica "Cinema a colazione". Nella sezione?"Opere seconde" dei grandi registi della settima arte, al Cinema La Gran Guardia sarà proiettato il film western "Per un pugno di dollari" (1964 - 1h40m) di Sergio... (Livornotoday.it)