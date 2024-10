Denatalità, Desolina Bizzi (Fdi) “I nuovi dati Istat impongono una azione rapidissima" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori denunciati da Istat e relativi al periodo gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Per lo scorso anno si è evidenziato un inasprimento del trend negativo delle nascite con un -3 Parmatoday.it - Denatalità, Desolina Bizzi (Fdi) “I nuovi dati Istat impongono una azione rapidissima" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base aiprovvisori denunciati dae relativi al periodo gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Per lo scorso anno si è evidenziato un inasprimento del trend negativo delle nascite con un -3

Dati Istat sulle nascite : Italia nel gelo demografico - nuovo record negativo - Il Centro è l’area geografica ad aver registrato il calo maggiore sia dei primi che dei secondi figli (-40,6% per entrambi), mentre nel Mezzogiorno si riscontra un calo meno intenso tanto dei primi figli (-27,5%) quanto dei secondi (-34,5%), per quanto rilevante. Per ogni 1. Per il complesso dei nati con almeno un genitore straniero, al primo posto ci sono i nati da coppie in cui almeno uno dei ... (Quotidiano.net)