Calciomercato.it - Danilo torna titolare e ritrova la fascia: la novità sul futuro alla Juventus

(Di martedì 22 ottobre 2024)una maglia dae lada capitano nel match di Champions contro lo Stoccarda: le ultime suldel difensore brasiliano Thiago Motta rispolveradal primo minuto in coppia al centro della difesa con Kalulu, con il difensore brasilianonella sfida di questa sera in Champions League all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda., 33 anni (LaPresse) – Calciomercato.itPerè la sesta presenza complessiva in stagione, solo la seconda dadopo l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Da titolarissimo a riserva di lusso, con l’ex Real Madrid e Manchester City che finora ha accettato con serenità le scelte del tecnico che lo vede da centrale e non da terzino nel proprio scacchiere tattico.