Tarantinitime.it - Con TAWAVE a Taranto l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoTorna “”, il primo evento asu innovazione e, nato nel 2021 da un’idea dell’associazione “surfHers”, un’associazione al femminile impegnata nella promozione sociale di temi legati ale al digitale, e organizzato in collaborazione con l’Agenzia di Branding Larry Agency. Dopo due edizioni di grande successo a, una in Albania, e l’ultima a Milano, l’eventotorna nella città dove è nato e si propone di diffondere ancora una volta la cultura digitale e deltra e nelle. In questa quinta edizionesi sviluppa ulteriormente realizzando il primo business retreat asu innovazione e, due fattori che rappresentano una leva fondamentale per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale, locale e non.