Cinque Terre, primo ok Parlamento a Lorenzo Viviani nuovo presidente Parco (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – primo disco verde del Parlamento alla nomina del biologo Lorenzo Viviani a nuovo presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre. Al termine di quasi due ore di audizione prima a Montecitorio e poi a palazzo Madama, la commissione Ambiente del Senato ha dato parere favorevole alla sua nomina proposta dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: undici sì da parte di tutti i commissari presenti della maggioranza, mentre l’opposizione non hanno preso parte alla votazione. E’ stato fissata invece per domani la conferma parlamentare definitiva della nomina, con il voto da parte della commissione Ambiente della Camera. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) –disco verde delalla nomina del biologodelnazionale delle. Al termine di quasi due ore di audizione prima a Montecitorio e poi a palazzo Madama, la commissione Ambiente del Senato ha dato parere favorevole alla sua nomina proposta dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: undici sì da parte di tutti i commissari presenti della maggioranza, mentre l’opposizione non hanno preso parte alla votazione. E’ stato fissata invece per domani la conferma parlamentare definitiva della nomina, con il voto da parte della commissione Ambiente della Camera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cinque Terre - riapre la Via dell'Amore - Una notizia che farà contenti soprattutto i turisti che vengono da fuori, ma che non può che fare piacere anche ai genovesi, magari nell'ottica di una gita fuori porta domenicale. . . . Oggi, martedì 22 ottobre, riapre la Via dell'Amore tra Riomaggiore e Manarola alle Cinque Terre, con l'anticipazione. (Genovatoday.it)

Fumo su via dell’Amore - paura alle Cinque Terre - Un incendio ha infatti interessato un macchinario di lavoro lungo la famosa Via dell'Amore. Ma per precauzione, il Comune ha deciso per la chiusura della strada nella fascia oraria non presidiata, sia sabato che domenica sera. Sentiero tra Riomaggiore e Manarola dunque inaccessibile tra le 21 e le 9. (Lanazione.it)

Boxe Oggi dalle ore 17 in palio cinque memorial. Riunione interregionale della Pugilistica alla palestra Dogali - , Valerio Cavallini); Elisa Castiglione (elite 57 kg. Al debutto Mia Paita (School girl 54 kg. Giornata di boxe alla Dogali dove oggi (ore 17) la Pugilistica Carrarese organizza una riunione interregionale con cinque memorial: il 75° “Enrico Bertola“ (moriva negli Usa proprio il 5 ottobre 1949 per le conseguenze di un match), il 26° “Enrico Salomoni“, il 23° “Luca Gasparotti“ (nella foto), il ... (Sport.quotidiano.net)