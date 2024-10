Cina: ingresso a Shanghai di prodotti da esporre a 7ma CIIE (2) (Di martedì 22 ottobre 2024) Shanghai, 22 ott – (Xinhua) – I rappresentanti degli espositori della prossima 7ma edizione della China International Import Expo (CIIE) partecipano alla cerimonia di ingresso dei prodotti da esporre presso il Centro nazionale esposizioni e congressi (Shanghai), la sede principale della CIIE, a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 22 ottobre 2024. Il primo lotto di prodotti provenienti da cinque espositori e’ arrivato oggi al centro. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: ingresso a Shanghai di prodotti da esporre a 7ma CIIE (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott – (Xinhua) – I rappresentanti degli espositori della prossima 7ma edizione della China International Import Expo () partecipano alla cerimonia dideidapresso il Centro nazionale esposizioni e congressi (), la sede principale della, a, nellaorientale, oggi 22 ottobre 2024. Il primo lotto diprovenienti da cinque espositori e’ arrivato oggi al centro. (Xin) Agenzia Xinhua

