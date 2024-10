“Ciao Pietro”: lutto nel calcio italiano, ci lascia un vero simbolo (Di martedì 22 ottobre 2024) Social. “Ciao Pietro”: lutto nel calcio italiano, ci lascia un vero simbolo. Il mondo del calcio ha detto addio ad un personaggio storico di questo sport, scomparso all’età di 78 anni. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel Padova calcio, squadra che ha deciso di salutarno anche un messaggio sui social. ( dopo le foto) Leggi anche: Mondo dei vip in lutto, Federico non ce l’ha fatta: lo schianto in moto contro un’auto Leggi anche: Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici Leggi anche: Cinema italiano in lutto, addio al famoso attore Leggi anche: Cinema e Tv in lutto, addio per sempre all’amata attrice lutto nel calcio italiano, Pietro Gasparini morto a 78 anni lutto nel mondo del calcio italiano, Pietro Gasparini è morto a 78 anni. Tvzap.it - “Ciao Pietro”: lutto nel calcio italiano, ci lascia un vero simbolo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Social. “”:nel, ciun. Il mondo delha detto addio ad un personaggio storico di questo sport, scomparso all’età di 78 anni. Una scomparsa che hato un vuoto incolmabile nel Padova, squadra che ha deciso di salutarno anche un messaggio sui social. ( dopo le foto) Leggi anche: Mondo dei vip in, Federico non ce l’ha fatta: lo schianto in moto contro un’auto Leggi anche: Inter in, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici Leggi anche: Cinemain, addio al famoso attore Leggi anche: Cinema e Tv in, addio per sempre all’amata attricenelGasparini morto a 78 anninel mondo delGasparini è morto a 78 anni.

Lutto al Calcio Padova : morto Pietro "Piero" Gasparini - aveva 78 anni - "Ciao Piero". Con quest'ultima riga, carica di affetto e sensibilità, il Calcio Padova ha salutato Pietro "Piero" Gasparini, volto storico della società biancoscudato, spentosi all'età di 78 anni. Entrato nell'organico del club nel 1974, Gasparini ha legato il suo nome agli stadi della città... (Today.it)

