"Chiediamo la vigilanza privata in centro e nelle vie della movida" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il gruppo consiliare di minoranza che fa capo a Edoardo Fanucci presenta una mozione per chiedere l’utilizzo della vigilanza privata nelle aree del centro e della movida. Gli esponenti dell’opposizione porteranno "al primo consiglio comunale utile un documento per far valutare l’attivazione di un servizio di vigilanza privata, volto a creare deterrente contro i soliti problemi legati alla movida ed essere da collante tra i gestori delle attività e le forze dell’ordine. La mozione nasce sia da una vera e propria esigenza di ordine e decoro pubblico, sia per dare seguito a proposte e progetti condivisi e condivisibili con l’attuale amministrazione, con una proposta per la città seria e attuabile, come già avvenuto in altri comuni italiani. Un grazie per lo spunto e la riflessione a Francesco Bentivegna, sempre propositivo e attento alle dinamiche cittadine". Lanazione.it - "Chiediamo la vigilanza privata in centro e nelle vie della movida" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il gruppo consiliare di minoranza che fa capo a Edoardo Fanucci presenta una mozione per chiedere l’utilizzoaree del. Gli esponenti dell’opposizione porteranno "al primo consiglio comunale utile un documento per far valutare l’attivazione di un servizio di, volto a creare deterrente contro i soliti problemi legati allaed essere da collante tra i gestori delle attività e le forze dell’ordine. La mozione nasce sia da una vera e propria esigenza di ordine e decoro pubblico, sia per dare seguito a proposte e progetti condivisi e condivisibili con l’attuale amministrazione, con una proposta per la città seria e attuabile, come già avvenuto in altri comuni italiani. Un grazie per lo spunto e la riflessione a Francesco Bentivegna, sempre propositivo e attento alle dinamiche cittadine".

