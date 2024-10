Lapresse.it - Champions, stasera Milan, Juve e Bologna: dove vederla in tv

(Di martedì 22 ottobre 2024) LaLeague tornacon le partite della terza giornata. In campo oggi tre italiane:ntus in casa, rispettivamente contro Bruges e Stoccarda, ilin trasferta con l’Aston Villa. Nessuna partita sarà in chiaro in televisione. E’ possibile vedere in diretta le tre italiane su Sky e in streaming su NOW: si inizia alle 18.45 con-Bruges (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), alle 21 Aston Villa-(Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW) entus-Stoccarda (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).