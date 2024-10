Canottaggio: due ori per il Cus Pisa al Campionato italiano di fondo (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel fine settimana del 19-20 ottobre si è svolta a Pisa la tappa toscana del Campionato italiano di Gran fondo 2024, da cui il Cus Pisa esce con due medaglie d’oro su due equipaggi iscritti. La prima arriva dall’Otto Master Under 43 maschile. L’ammiraglia, di nuovo in acqua a rappresentare il Pisatoday.it - Canottaggio: due ori per il Cus Pisa al Campionato italiano di fondo Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel fine settimana del 19-20 ottobre si è svolta ala tappa toscana deldi Gran2024, da cui il Cusesce con due medaglie d’oro su due equipaggi iscritti. La prima arriva dall’Otto Master Under 43 maschile. L’ammiraglia, di nuovo in acqua a rappresentare il

Canale dei Navicelli protagonista nel Campionato italiano Gran fondo : il meglio del canottaggio radunato a Pisa - Il grande canottaggio italiano è approdato sulle sponde del Canale dei Navicelli sabato 19 e domenica 20 ottobre, con la 13° edizione del Campionato Italiano di Gran Fondo: 50 società remiere con un totale di più di 700 atleti hanno preso parte alle varie gare suddivise nei due giorni della... (Pisatoday.it)

A Pisa il campionato italiano di Gran fondo del canottaggio - Il tutto preceduto, domani (dalle 13. . Il canale dei Navicelli è stato prescelto dalla federazione nazionale per lo svolgimento del campionato italiano a conferma del suo valore a livello sportivo e non sono legato all'imprenditoria nautica. 30), dalle gare che vedranno protagoniste le categorie non agonistiche master e universitari. (Lanazione.it)