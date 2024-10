Calcio: Frosinone. Esonerato Vivarini, squadra in ritiro (Di martedì 22 ottobre 2024) Promosso in panchina il tecnico della primavera Leandro Greco Frosinone - Termina dopo nove giornate di campionato l'avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Frosinone. Il tecnico abruzzese paga un avvio di stagione disastroso e l'attuale ultima posizione in classifica, dopo aver conquistat Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Frosinone. Esonerato Vivarini, squadra in ritiro Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Promosso in panchina il tecnico della primavera Leandro Greco- Termina dopo nove giornate di campionato l'avventura di Vincenzosulla panchina del. Il tecnico abruzzese paga un avvio di stagione disastroso e l'attuale ultima posizione in classifica, dopo aver conquistat

Frosinone Calcio - ufficiale : esonerato Vivarini. La conferenza di Stirpe - Vincenzo Vivarini e il Frosinone Calcio si separano ufficialmente, al suo posto è stato promosso dalla Primavera Leandro Greco. . La squadra giallazzurra, peraltro, partirà per il ritiro a tempo indeterminato a Castel di. .  Ad annunciare la decisione è stato il presidente Stirpe in conferenza stampa. (Frosinonetoday.it)

Conferenza di Angelozzi : "Il Frosinone è una società forte - non siamo morti. E su Vivarini..." - Conferenza stampa del direttore del Frosinone Guido Angelozzi che ha fatto il punto della situazione in casa giallazzurra. . . Il punto della situazione - "Ho voluto fare questa conferenza perchè ritenevo opportuno chiarire un po' di cose e dare un po' di tranquillità a voi e alla tifoseria. Siamo. (Frosinonetoday.it)

Frosinone - Vivarini in bilico? La risposta dell’allenatore - Sulla sua posizione e il rischio esonero: “tutti noi siamo impegnati in un lavoro comune per uscire da questa situazione. I primi quindici minuti abbiamo concesso molto alla Carrarese poi ci siamo sistemati e abbiamo cercato di creare occasioni. È chiaro che non sono contento, la squadra idem e di conseguenza anche la società ”. (Calcioweb.eu)