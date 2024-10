Bologna, altro KO in terra inglese: l’Aston Villa vince nella ripresa (Di martedì 22 ottobre 2024) Finisce 2-0 Aston Villa-Bologna, con i rossoblù che hanno perso un’altra trasferta in Inghilterra dopo quella a Liverpool. KO MERITATO – Per il Bologna altra trasferta in Inghilterra: dopo la sconfitta a Liverpool per 2-0, i felsinei di vincenzo Italiano vanno a Birmingham a casa dell’Aston Villa. Ma se all’Anfield, il Bologna aveva giocato comunque un’ottima partita, al Villa Park soffrono e non riescono ad incidere. L’occasione di Dallinga dopo otto minuti è solamente un’illusione, perché con lo scorrere delle lancette la formazione inglese inizia a prendere campo e a dominare il gioco. Al 22’ grande occasione per Jhon Duran. L’attaccante ha scelto il tempo giusto per staccare e colpire di testa il corner indirizzando bene sulla destra, ma Skorupski è riuscito con un mezzo miracolo a parare. l’Aston Villa e nel finale di primo tempo e ancora Duran a rendersi pericoloso. Inter-news.it - Bologna, altro KO in terra inglese: l’Aston Villa vince nella ripresa Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Finisce 2-0 Aston, con i rossoblù che hanno perso un’altra trasferta in Inghildopo quella a Liverpool. KO MERITATO – Per ilaltra trasferta in Inghil: dopo la sconfitta a Liverpool per 2-0, i felsinei dinzo Italiano vanno a Birmingham a casa del. Ma se all’Anfield, ilaveva giocato comunque un’ottima partita, alPark soffrono e non riescono ad incidere. L’occasione di Dallinga dopo otto minuti è solamente un’illusione, perché con lo scorrere delle lancette la formazioneinizia a prendere campo e a dominare il gioco. Al 22’ grande occasione per Jhon Duran. L’attaccante ha scelto il tempo giusto per staccare e colpire di testa il corner indirizzando bene sulla destra, ma Skorupski è riuscito con un mezzo miracolo a parare.e nel finale di primo tempo e ancora Duran a rendersi pericoloso.

